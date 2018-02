Foi aberta para o público, na China, a "Casa de Porcelana". O local é decorado com mais de 400 milhões de peças de porcelana, colecionadas durante 20 anos pelo empresário chinês Zhang Lianzhi. Ele desembolsou US$ 65 milhões para ver seu sonho realizado. Lianzhi diz que a porcelana chinesa é uma herança cultural muito importante do país, e que todos os cidadãos têm o dever de fazê-la perdurar.