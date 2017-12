Chilena vende o corpo por 27 horas para evento beneficente Uma prostituta ofereceu doar o dinheiro que arrecadar por 27 horas de seus serviços para um evento beneficente anual no Chile em favor de crianças carentes, o Teletón, que é apresentado na TV. María Carolina, uma prostituta que disse cobrar 300 dólares por uma hora e meia de serviço, contou à Reuters que um de seus clientes já comprou suas "horas de amor" para ajudar o evento, que se baseia em doações privadas, e que será transmitido ao vivo partir de sexta-feira. "As 27 horas de amor já repassei entre os meus clientes e não significa que vou ficar 27 horas ocupada, ainda que assim teria rendido mais dinheiro, mas as repassei por menos", disse María Carolina. A mulher afirmou ainda que como mostra de suas "boas intenções" publicará em sua página na internet (www.mariacarolina.cl) o comprovante de depósito no banco que colabora com a Teletón. A presidente do Sindicato Nacional Independente de Trabalhadores Sexuais, Marcia Poblete, apoiou a iniciativa, mas disse ao jornal Las Ultimas Noticias que muitos integrantes da associação colaboram com a campanha, só que de forma anônima. O apresentador do Teletón, o animador Mario Kreutzberger, o Don Francisco, não está contente com a forma incomum de doação da prostituta. "Claro que está fora dos meus limites morais. Eu não posso apoiar isso", disse Don Francisco ao Las Ultimas Noticias. "O Teletón se realiza dentro dos limites legais e morais", acrescentou. (Por Antonio de la Jara)