Chile e Itália anunciam indicados na disputa ao Oscar A Itália anunciou nesta quarta-feira "Cesare Deve Morire", dos irmãos Paolo e Vittorio Taviani, como candidato à indicação para o Oscar de melhor filme estrangeiro de 2013. A produção foi vencedora do Urso de Ouro no Festival de Berlim deste ano. O Conselho de Cultura e Artes do Chile aposta no filme "No", dirigido por Pablo Larraín e estrelado por Gael García Bernal, para levar a estatueta. O longa chileno, que agradou à plateia no último Festival de Cannes, inspira-se no período do plebiscito sobre a ditadura de Pinochet. Dinamarca, com "Royal Affair", Índia, com "Barfi!" e Canadá, com "Rebelle", também concorrem à indicação para o Oscar de filme estrangeiro. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.