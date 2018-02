Chile divulga seu candidato ao Oscar

O longa-metragem La Vida de los Peces (A Vida dos Peixes), do diretor Matías Bize, é a escolha chilena para representar o país na disputa pelo Oscar como melhor filme estrangeiro. A informação foi divulgada anteontem pelo Conselho Nacional da Cultura e das Artes. A produção também foi selecionada para tentar concorrer ao prêmio Goya, enquanto Huacho, de Alejandro Fernández Almendras, foi o indicado para a premiação Ariel, no México. A academia norte-americana divulgará os finalistas de todas as categorias no dia 25 de janeiro. E a cerimônia de entrega está marcada para 27 de fevereiro, no já tradicional Teatro Kodak, em Los Angeles. / AFP