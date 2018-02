O único momento em que Cristo perdeu a compostura foi quando aos gritos e chicotadas expulsou os banqueiros do templo. Todos os eventos desempenhados por um mensageiro estelar não apenas guardam em si grandes ensinamentos como também manifestam correntes cósmicas que se tornam disponíveis para manifestação. A cobiça dos banqueiros os conduziu a penetrar em terreno sagrado, que não admite corrupção, pois colocaria em risco o princípio sem o qual a inteira existência da espécie humana seria ameaçada de extinção. Os ensinamentos de Cristo somente agora se tornam claros e, por isso, também os eventos históricos que lhes são inerentes se colocam em marcha e precipitam. Os bancos, que extorquem governos e povo, merecem as chicotadas. Basta apenas lhes aplicar as mesmas regras que esses aplicam aos seus clientes.

ÁRIES 21-3 a 20-4

Você não precisa de aprovação, inclusive porque o que está em andamento é no mínimo polêmico e você sabe, as pessoas adoram criticar o que desconhecem. Melhor seguir em frente de acordo com as condições vigentes.

TOURO 21-4 a 20-5

Evitar os problemas é uma atitude sensata, mas não por muito tempo. Acontece que o bom-senso de evitá-los logo se mostraria contraproducente, já que resultaria no aumento desses problemas que você desejaria evitar

GÊMEOS 21-5 a 20-6

É mais fácil circunscrever a mente dentro do limite dos dramas do que atrever-se a ir além dessa fronteira para enxergar que a vida continua sendo infinitamente maior do que as preocupações. Você decide o que fazer.

CÂNCER 21-6 a 21-7

Cada ser humano inventa o próprio caminho para iluminar-se e compreender a verdadeira natureza da vida.

É possível aproveitar o que outras pessoas fizeram, mas no fim de cada dia sua alma estará apenas com o próprio caminho.

LEÃO 22-7 a 22-8

Onde houver discórdia haverá também a possibilidade de harmonia, mas as pessoas em geral a negam porque apreciam muito mais o estado de conflito do que a paz, apesar de se queixarem e lamentarem pela falta dela.

VIRGEM 23-8 a 22-9

Ir em busca de delícias e frustrar-se ao encontrá-las, por não serem elas condizentes com o que você imaginava, eis a comprovação de que as ilusões tinham substituído os legítimos sonhos e sua alma viajava na maionese.

LIBRA 23-9 a 22-10

Se todo mundo demonstrasse maior boa vontade em relação a tudo que é imprescindível fazer, então o mundo adquirira uma dinâmica de progresso nunca antes vista na face da Terra. Nossa humanidade marca gols contr

ESCORPIÃO 23-10 a 21-11

Em nome do bom andamento de qualquer relacionamento, as necessidades próprias e particulares nunca podem estar acima do bem comum. Isso corromperia a lei básica do relacionamento, que é a reciprocidade.

SAGITÁRIO 22-11 a 21-12

Demonstrar força o tempo inteiro é a melhor maneira de as pessoas se sentirem desafiadas a mostrar a você os pontos fracos de sua aparente fortaleza. Por outro lado, demonstrar vulnerabilidade afasta essa hipótese.

CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1

Ao perceber que a situação envereda para um beco sem saída e que todos os esforços desenvolvidos se tornariam vãos, manobre com destreza para mudar a situação a despeito de não receber ajuda nesse sentido.

AQUÁRIO 21-1 a 19-2

Inicialmente, haverá um certo desconforto envolvido na perspectiva de progresso, porque você terá de se adaptar a situações e regras que lhe são desconhecidas. No entanto, isso não será nada além do normal.

PEIXES 20-2 a 20-3

A graça se manifesta nos apertos experimentados. Perante essas circunstâncias você pode eventualmente perder o rebolado e sentir-se desamparado. Porém, superar rapidamente esse desânimo é quando a graça se manifesta.