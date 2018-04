Chico Xavier, a série, chega dia 25, com extras

34,7

pontos de média é o saldo de Passione no Ibope até aqui, Novelas anteriores do horário, Viver a Vida fechou com 35,8 pontos, e Caminho das Índias, com 38,8

"Comecei a usar o VT, mas não gosto de programas gravados. O gravado não sou eu. Prefiro fazer ao vivo." Bibi Ferreira a Márcia Peltier: no ar terça, 22h50, na CNT

Caberá a Sandy, dentro da série Os Últimos Dias de um Ícone, a narração do documentário sobre Edith Piaf, que o canal GNT leva ao ar no dia 14, sexta-feira, às 18h.

O Corujão do Esporte, exibido em setembro por obra do mundial de Vôlei, ganha vaga fixa na Globo de sexta para sábado, após o Jô. Com meia hora de duração e apresentação de Tande, abraçará todas as modalidades.

Camila Morgado tem samba no pé. Ela será destaque do carro abre-alas da Porto da Pedra no carnaval que vem aí. A escola homenageia Maria Clara Machado com o enredo O Sonho Sempre Vem Pra Quem Sonhar.

Astro da Globo na Record? Só se for desafeto - não que Chico Anysio ainda o seja, mas o humorista passou anos confinado à geladeira da casa, após tecer críticas à alta direção. Pois é ele quem ganha tributo no Domingo Espetacular que a TV de Edir Macedo exibe amanhã.

Maga de Paula, mulher de Anysio, o filho Nizo Neto, o cantor Falcão, além dos humoristas Tom Cavalcante e Castrinho foram ouvidos pelo Domingo Espetacular.

E o Fantástico de amanhã mostra o reencontro entre a repórter Lília Teles e a enfermeira Jean Baptiste, resgatada com vida após quase quatro dias soterrada sob escombros do terremoto no Haiti.

A equipe de Lília foi até a casa da enfermeira com o sargento Marco Antônio de Souza, responsável pelo resgate. Há um ano, Lília registrou o momento em que o sargento ouviu o pedido de socorro da enfermeira e conseguiu segurar sua mão.

Alma Carioca, documentário de Richard Luiz e tema desta Fashion Rio, reúne depoimentos de Gilberto Gil, Mario Testino, Hildegard Angel e Luciano Huck sobre o lifestyle do Rio. O GNT exibe a produção amanhã, à 0h, e segunda, 21h.