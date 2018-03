Chico Rei e cultura negra são homenageados em festival Chico Rei e a Cultura Negra é o tema da edição deste ano do Festival de Inverno de Ouro Preto e Mariana - Fórum das Artes 2007, que começou no domingo, 8, nas cidades mineiras. Até o dia 29 serão realizados nestas duas cidades históricas vários seminários e oficinas nos quais devem marcar presença cerca de 2 mil participantes relacionados às áreas artes plásticas, visuais e cênicas, música e patrimônio. Um show gratuito do cantor e compositor Jorge Aragão abriu o evento. No domingo, o sambista fez o público dançar na principal praça de Ouro Preto, no mesmo dia em que a cidade comemorava seu 296.º aniversário. A figura de Chico Rei inspirou esta edição do festival. O escravo congolês ficou famoso por ter conseguido comprar sua própria liberdade e, com seu trabalho, ajudou a libertar centenas de cativos. O evento terá ainda espetáculos e exposições, e os organizadores esperam que as oficinas e atividades culturais atraiam cerca de 250 mil nos 21 dias do festival, que está em sua 40.ª edição. Oficinas O fórum pretende "reconhecer a influência afro-brasileira na formação das cidades de Ouro Preto e Mariana, assim como na construção da identidade nacional brasileira", disse a coordenadora do evento, Guiomar de Grammont. Além das artes cênicas, o fórum oferece oficinas de dança e interpretação, de marionetes e maquiagem de época. A literatura, após vários anos ausente na programação, retorna ao festival com oficinas que se complementam com seminários sobre tradução, vanguarda e modernismo. Bares e restaurantes das duas cidades históricas receberão recitais poéticos, das mãos de artistas jovens e consagrados. O som dos instrumentos de percussão africanos, combinados com harmonias populares brasileiras, desfilará pelas ruas das cidades em shows e oficinas de percussão, canto, dança e ritmos africanos. Infanto-juvenil Também serão oferecidas duas oficinas gastronômicas. O seminário Raça e Identidade: Diálogos pela Igualdade propõe ainda uma reflexão sobre as diferenças culturais. O festival de inverno se complementa com oficinas para crianças e adolescentes, nas quais serão trabalhados temas como mundo circense, dança, histórias em quadrinhos e criatividade. Paralelamente às oficinas, com o objetivo de transformar as ruas das duas cidades em um grande palco em homenagem à cultura negra, haverá uma maratona cultural com shows, exposições e espetáculos. Vários artistas passarão pelas cidades-sede do fórum, como a cantora Margareth Menezes, que apresentará em Mariana na segunda-feira, 16, um repertório que mistura elementos de ritmos africanos, portugueses e indígenas. Espetáculos teatrais refletirão as novas tendências da dramaturgia brasileira, enquanto nas artes plásticas a organização aposta este ano nas exposições coletivas que reúnem trabalhos de escultura, fotografia e vídeo. As salas de cinemas das cidades também participarão da festa multicultural com um ciclo de filmes e documentários sobre a cultura africana.