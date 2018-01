Chico Pinheiro relança seu 1º álbum com show em SP

A nova chegada do CD ao mercado, agora pelo selo Buriti, é uma volta porque ele foi retirado de catálogo em 2004 pela Sony quando o compositor assinou contrato com a Biscoito Fino. Diferentemente de muitos artistas, que declaram que se gravassem de novo um trabalho o fariam de outra maneira, Chico vê sentido no registro da forma que foi feito. "Se eu entrasse hoje em estúdio para gravar o Meia-Noite Meio-Dia, naturalmente seria diferente porque amadureci. Mas não mudaria nada do que fiz ali, é como uma foto. Se você olha uma fotografia de quando tinha 15 anos, talvez pentearia o cabelo de outro jeito ou trocaria a camiseta. Eu não alteraria nada", diz Chico.

Sendo assim, entende-se que o disco relançado agora é como uma fotografia retocada, já que ganhou uma faixa extra, que justifica as comparações feitas desde 2003 entre Chico Pinheiro e mestres como Edu Lobo e Guinga. "Canto Vagabundo" foi incluída no álbum de forma inesperada. Surgiu como uma encomenda de diretores da Globo sobre um poema inédito de Maysa, na época da minissérie que contou a vida da cantora. "Eles me exigiram que eu musicasse o poema em um espaço de tempo muito curto. Foi um desafio já que eu não costumo trabalhar em cima de uma letra, geralmente faço a melodia antes e entrego para meus parceiros. Sem contar que o poema não foi pensado como uma canção. E eu tentei respeitar o universo da Maysa."

No show de hoje, Chico contará com as participações de Sergio Santos, Swami Jr. e Luciana Alves, com arranjos modificados naturalmente pelo tempo que tocam os temas de "Meia-Noite Meio-Dia" na estrada. "Vai ser algo aberto para o imprevisível. Como a gente diz, a partitura é sempre a mesma, mas a música não", diz Chico.

Chico Pinheiro. Sesc Vila Mariana. Teatro (608 lug.). Rua Pelotas, 141. Tel. (011) 5080-3000. Hoje, às 21 h. R$ 20.