Chico César assume secretaria na Paraíba O cantor e compositor Chico César, autor do hit Mama África, assumiu o cargo de secretário da Cultura do governo da Paraíba, onde nasceu. Ele citou como exemplo de gestor cultural o dramaturgo Ariano Suassuna, que ocupou o mesmo cargo em Pernambuco, entre 1995 e 1998. Defendeu a preservação da cultura popular e a divulgação artística. Chico César já foi diretor da Fundação Cultural de João Pessoa , e integra a equipe do novo governador Ricardo Coutinho (PSB). Em dezembro, ao divulgar a escolha do novo secretário no Twitter, o governador disse que o cantor era filiado "ao partido das artes do povo". A notícia foi veiculada pelo jornal O Nordeste.