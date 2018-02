Chico canta Sinhá na internet Hoje, a partir das 16 horas, Chico Buarque apresenta ao vivo na internet uma das músicas de seu novo disco, Chico, previsto para chegar às lojas no fim de semana. Ele interpretará ao lado de João Bosco o afro-samba que compuseram juntos, Sinhá. O link, montado na casa de Chico, no bairro do Leblon, no Rio, será transmitido através do endereço www.chicobastidores.com.br, portal criado pela gravadora Biscoito Fino para o lançamento do disco. Quem realizou a compra através do site, ganhou uma senha para acompanhar online os bastidores da gravação do CD. A apresentação ao vivo será aberta a todos os que acessarem o site.