Chico Buarque vai fazer turnê O cantor e compositor Chico Buarque realizará uma turnê nacional a partir do próximo mês como parte do lançamento de seu último disco, Chico, nas lojas desde julho. Os primeiros shows ocorrerão entre os dias 5 e 8 de novembro no Palácio das Artes, em Belo Horizonte. Depois, o cantor, que não fazia turnês desde o CD Carioca, de 2006, vai se apresentar em Porto Alegre (28 e 29 de novembro), em Curitiba (15 a 18 de dezembro), Rio de Janeiro (5 a 29 de janeiro) e em São Paulo (1.º a 25 de março). Outras cidades, ainda, poderão receber o espetáculo do cantor, com direção musical de Luiz Claudio Ramos e cenários por Hélio Eichbauer.