Chico Buarque será um dos destaques da Flip em Paraty

Chico Buarque será um dos nomes ilustres que estarão presentes na Festa Literária Internacional de Paraty (Flip), que começará nesta quarta, 1, na cidade que fica no Estado do Rio de Janeiro. O cantor, compositor e autor de Leite Derramado, o mais recente de seus romances, no qual aborda o cinismo e a decadência da elite brasileira. Chico é uma das estrelas desta sétima edição do evento.

Além de Chico, o evento receberá nomes como o romancista português Antonio Lobo Antunes, vencedor do Prêmio Camões de 2007. Ele é considerado um dos maiores autores portugueses do momento, ao lado de José Saramago. Destaque ainda para a presença do jornalista americano Gay Talese, um dos grandes nomes do 'novo jornalismo'.

A Flip, que vai até domingo, atrai anualmente um variado grupo de escritores, críticos e artistas de vários países. Ela se transformou em um dos principais eventos literários do Brasil, que a cada ano transforma a calma Paraty em um agitado polo de debates.