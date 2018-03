Chico Buarque faz 65 anos nesta sexta-feira

O cantor, compositor e escritor Chico Buarque de Holanda faz 65 anos nesta sexta-feira, 19. Este geminiano, que lançou no final de março o seu quatro livro, Leite Derramado (Companhia das Letras), tem sido pouco visto nos palcos e vive o isolamento próprio de um mundo menos glamouroso, o da literatura. Mesmo assim, vai participar da 7.ª Festa Literária Internacional de Paraty (Flip), de 1 a 5 de julho. Chico já havia participado do evento em 2004.

O autor de Estorvo (1991), vencedor do Prêmio Jabuti, Benjamim (1995) e Budapeste (2003), vai dividir uma mesa de debates com o escritor Milton Hatoum, cronista do Estado e autor de Relato de um Certo Oriente (1989), Dois Irmãos (2000), vencedor do Prêmio Jabuti, e Cinzas do Norte (2006), com o qual ganhou o prêmio Portugal Telecom. Este ano, Hatoum publicou seu primeiro livro de contos, A Cidade Ilhada (2009).

Os dois que gostam de trabalhar com as memórias pessoais em sua obra literária vão discutir os dilemas brasileiros, entre outros temas.

