Chico Buarque disputa com 'Ai se eu te pego' Chico Buarque x Michel Teló; CPM 22 x Ira! e Ultraje a Rigor; Gaby Amarantos x Dominguinhos. São alguns dos embates nas categorias dedicadas ao Brasil pelo Grammy Latino (são 7 categorias, de 40). A de melhor canção é a mais eclética: Querido Diário, de Chico, concorre com Ai Se Eu te Pego, Amor É Pra Quem Ama (gravada por Lenine), Ainda Bem (por Marisa Monte) e A Doida (por Seu Jorge). Serão premiados CDs de rock, samba/pagode, MPB, sertanejo e "de raiz" (Gaby, Dominguinhos, Daniela Mercury, Jammil e Oswaldinho do Acordeon estão nessa disputa).