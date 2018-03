Chico Buarque confirma presença na 7ª Flip

O cantor, compositor e escritor Chico Buarque confirmou presença na 7ª edição da Festa Literária Internacional de Paraty, a Flip, que ocorre entre 01 e 05 de julho. Ele havia participado da Flip de 2004. Chico estreou como escritor com a novela Fazenda Modelo, em 1973. Publicou em 1991 Estorvo, vencedor do Prêmio Jabuti, Benjamim, em 1995 e Budapeste, em 2003. No final do mês passado, lançou Leite Derramado, romance em que faz um retrato do Brasil a partir do declínio de uma família. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.