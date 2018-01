Chico Buarque amplia temporada de shows no Rio Chico Buarque deve fazer oito apresentações extras no Rio de Janeiro, entre os dias 2 e 12 de fevereiro. Os mais de 30 mil ingressos da temporada carioca, que começa nesta quinta-feira, já estão esgotados. A venda de ingressos para as novas apresentações começa na sexta, a partir das 10 h. (tel. 21-4003.1212 ou www.ingressorapido.com.br). O show tem como base o mais recente disco do compositor, "Chico", lançado no primeiro semestre de 2011. Ausente dos palcos desde 2007, Chico Buarque estreou a turnê no início de novembro, em Belo Horizonte. Além das faixas do novo CD, que dá título ao show, ele interpreta ainda mais 18 canções. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.