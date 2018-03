Chico Anysio tem funções renal e respiratória controladas, diz boletim

SÃO PAULO - Chico Anysio está com as funções renal e respiratória controladas após piora de seu quadro clínico, de acordo com boletim médico divulgado no início da tarde desta quarta-feira, 21. O comediante respira somente com a ajuda de aparelhos e seu estado ainda é considerado grave.

O humorista permanece internado no CTI do Hospital Samaritano, no Rio de Janeiro, desde 22 de dezembro, quando foi internado por problemas cardiorrespiratórios. Desde então, o artista de 80 anos passou por diversas complicações.

Chico Anysio faz uso de antibióticos e tratamento fisioterápico. Não há previsão de alta.