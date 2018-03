Chico Anysio tem febre e volta a respirar por aparelhos

SÃO PAULO - A melhora no estado de saúde de Francisco Anísio Paula Filho, o Chico Anysio, teve, neste sábado, 5, uma pequena regressão, segundo boletim médico do Hospital Samaritano, no Rio de Janeiro. Ele "voltou a fazer uso de suporte mecânico para respirar", diz o informativo.

Ele teve febre durante está madrugada, e teve que ser medicado com antibióticos. Anysio permanece internado no Centro de Terapia Intensiva (CTI).

Chico Anysio chegou ao hospital no dia 2 de dezembro do ano passado, com um quadro de falta de ar. Após avaliação inicial, foi detectada obstrução da artéria coronariana, e o doente foi submetido a angioplastia, procedimento que desobstrui as artérias.

Durante o período pós-operatório, o paciente apresentou novo quadro de falta de ar, tendo sido diagnosticado um tamponamento cardíaco, que acontece quando o sangue se acumula entre as membranas que envolvem o coração (pericárdio).