Chico Anysio reage bem a intervenções médicas, diz boletim

A assessoria de imprensa do Hospital Samaritano do Rio, onde Chico Anysio está internado, divulgou nota neste sábado (22) reiterando que o quadro do humorista é estável dentro de sua gravidade.

Após a gastrostomia endoscópica, que o alimenta por um tubo, Anysio "está respondendo bem" e "apresenta melhora", diz o documento.

Segundo o médico Luiz Cesar Cossenza Rodrigues, Chico ainda respira com a ajuda de aparelhos e o quadro de insuficiência cardíaca está sendo monitorado e está sob controle com uso de medicamentos.

"A pneumonia diagnosticada na base do pulmão direito está regredindo aos poucos", diz o boletim.

Sobre as declarações da mulher do artista, Malga de Paula, no Twitter, a assessoria declarou que as informações que devem ser levadas em conta são as fornecidas pelo médico, através de boletim.

Internado desde o dia 2 de dezembro, o artista já passou por uma angioplastia para desobstruir uma artéria coronariana, mas continua com sintomas de falta de ar. Com isso, foi diagnosticado tamponamento cardíaco - um acúmulo de sangue entre as membranas do coração.