Chico Anysio reage bem à gastrostomia endoscópica

A assessoria de imprensa do Hospital Samaritano, em Botafogo, no Rio, onde Chico Anysio está internado, divulgou nota no final da tarde desta sexta-feira, 21, reiterando que o quadro do humorista é estável dentro de sua gravidade.

Após a gastrostomia endoscópica, procedimento efetuado para alimentá-lo por um tubo no estômago, Anysio "está respondendo bem" e "apresenta melhora", diz o documento.

Sobre as declarações da mulher do artista, Malga de Paula, no Twitter, a assessoria esclareceu que as informações que devem ser levadas em conta são as fornecidas pelo médico Luiz Cesar Cossenza, através de boletim.

Segundo o médico Luiz Cesar Cossenza Rodrigues, o paciente está lúcido e interage com a família. Na parte respiratória, Anysio ainda necessita de auxílio mecânico. Sua insuficiência cardíaca é monitorada.

Desde o dia 2 de dezembro internado, o artista já passou por angioplastia para desobstruir uma artéria coronariana. Os sintomas de falta de ar que motivaram sua internação continuaram mesmo depois da angioplastia. Com isso, foi diagnosticado tamponamento cardíaco - um acúmulo de sangue entre as membranas do coração.

Chico Anysio continua internado e não há previsão de alta, segundo o Hospital Samaritano.