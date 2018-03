Chico Anysio passa por punção torácica, diz hospital

SÃO PAULO - O humorista Chico Anysio, de 80 anos, passou por uma punção torácica esquerda nesta quinta-feira, 23, de acordo com o Hospital Samaritano, no Rio de Janeiro, onde ele está internado.

O procedimento foi realizado no período da tarde. Chico Anysio permanece internado no CTI da unidade. O estado clínico do paciente segue crítico. Na quarta-feira, 21, o humorista paciente passou por uma sessão de hemodiálise.

De acordo com o hospital, Chico recebe altas doses de medicação para controlar a pressão arterial, e respira com o auxílio de aparelhos. Ele está internado desde 22 de dezembro, quando foi diagnosticado com pneumonia.