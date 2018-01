Chico Anysio passa por cirurgia para acelerar retirada do respirador

SÃO PAULO - O humorista Chico Anysio passou por uma traqueostomia na sexta-feira, 6, para acelerar o processo de retirada do respirador, no Hospital Samaritano, em Botafogo, na zona sul do Rio de Janeiro. Ele permanece no CTI da unidade após o procedimento cirúrgico no pescoço.

Segundo boletim divulgado neste sábado, 7, pelo hospital, o quadro clínico do paciente é estável e Chico Anysio ainda respira com a ajuda de aparelhos. Não há previsão de alta.

O humorista foi internado na unidade no dia 22 de dezembro do ano passado, com febre, causada por uma pneumonia. A pneumonia já está controlada.