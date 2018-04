Chico Anysio não está mais sedado, mas segue sem previsão de alta

SÃO PAULO - O último boletim médico divulgado sobre o estado de saúde de Francisco Anísio Paula Filho, o Chico Anysio, diz que "o médico Luiz Cesar Cossenza Rodrigues, após a visita de hoje, 16, informa que o paciente continua no CTI e não está mais sedado." Ele está internado no Hospital Samaritano do Rio de Janeiro, desde o dia 2 de dezembro do ano passado.

Ele respira melhor e necessita cada vez menos do suporte mecânico para tal. Está lúcido e interage com as pessoas a sua volta. A pneumonia diagnosticada na base do pulmão direito já está controlada.

Chico chegou ao hospital com um quadro de falta de ar. Após avaliação inicial, foi detectada obstrução da artéria coronariana, o comediante foi submetido a angioplastia, procedimento que desobstrui as artérias.

Durante o período pós-operatório ele apresentou novo quadro de falta de ar, tendo sido diagnosticado um tamponamento cardíaco, que acontece quando o sangue se acumula entre as membranas que envolvem o coração (pericárdio).

Não há previsão de alta. Ele está sendo tratado pelo Dr. Luiz Cesar Cossenza Rodrigues, Clínico Geral Intensivista e Cardiologista do Hospital.