Chico Anysio melhora após diálise

SÃO PAULO - O humorista Chico Anysio, de 80 anos, apresentou uma pequena melhora após passar por diálise, nesta quinta-feira, 19, no Hospital Samaritano, em Botafogo, na zona sul do Rio de Janeiro, segundo boletim médico do hospital.

Ele permanece internado no CTI e seu quadro clínico ainda é grave e inspira cuidados. Ontem à tarde, o nefrologista Frederico Ruzany iniciou a diálise e o humorista responde com discreta melhora na função renal.

Anysio continua sedado, respira com ajuda de aparelhos e, por enquanto, sem previsão de redução do medicamento que está controlando a pressão arterial. Além disso, uma dose maior de antibiótico está sendo usada. Não há previsão de alta.

No ano passado, Chico Anysio chegou a passar três meses hospitalizado com problemas cardiorrespiratórios.