Chico Anysio já respira sem aparelhos em alguns momentos do dia

SÃO PAULO - Chico Anysio já respira sem a ajuda de aparelhos em alguns períodos do dia, de acordo com boletim médico divulgado pelo Hospital Samaritano, no Rio de Janeiro, na manhã desta quinta-feira, 12.

O humorista está internado desde o dia 22 de dezembro no Centro de Tratamento Intensivo do hospital, após diagnóstico de pneumonia, e passa por processo de retirada gradativa do respirador através de diminuição de sedação.

Segundo os médicos, seu estado de saúde é estável, mas ainda inspira cuidados e não há previsão de alta.

No início do ano passado, Chico Anysio, que tem 80 anos, chegou a passar três meses internado.