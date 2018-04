Chico Anysio é internado no Rio com pneumonia

O humorista Chico Anysio foi internado nesta quarta-feira, 13, no Hospital Samaritano, em Botafogo, na zona sul do Rio, com pneumonia, segundo informações de um dos produtores do artista, André Lucas. Ele passa bem e a previsão é que o humorista deixe o hospital até o fim de semana. Chico Anysio faria uma apresentação gratuita na quinta-feira em sua cidade natal, em Maranguape, no Ceará, mas sua participação foi cancelada, segundo André Lucas, por conta da pneumonia.