Chico Anysio é internado no Rio com pneumonia O ator Chico Anysio está internado no Hospital Samaritano, no Rio de Janeiro, desde a noite de segunda-feira, com pneumonia, segundo informou ao Portal Estadão Suelen Bertuzzi, secretária de Anysio. De acordo com Suelen, o ator foi internado porque sentia falta de ar. "Mas ele já está se sentindo bem, não é nada grave", afirmou ela, acrescentando que o humorista deve deixar o hospital na sexta-feira. Chico Anysio atualmente pode ser visto na novela global "Sinhá Moça" (Globo), no papel do fazendeiro Everaldo. As cenas que gravaria nesta quinta e sexta foram transferidas para a semana que vem, o que não atrapalhou o andamento do folhetim, segundo Suellen. Matéria alterada às 17h45 para acréscimo de informações