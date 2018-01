Chico Anysio é internado após sofrer queda em casa O humorista Chico Anysio voltou a ser internado nesta sexta-feira, após sofrer uma queda dentro de casa que provocou a quebra de uma vértebra. A assessoria de imprensa do Hospital Samaritano, em Botafogo, na zona sul, informou que ele foi atendido na emergência e os médicos avaliam nesta tarde a necessidade de uma cirurgia. Chico Anysio havia recebido alta no dia 8, após recuperar-se de uma infecção respiratória. Um boletim médico deverá ser divulgado até o fim da tarde. O ator foi internado no Hospital Samaritano, no Rio de Janeiro, no último dia 2, com pneumonia. Chico Anysio participou recentemente da novela da Rede Globo "Sinhá Moça", no papel do fazendeiro Everaldo.