Chico Anysio continua fazendo diálise e respira com ajuda de aparelhos

SÃO PAULO - O humorista Chico Anysio, de 80 anos, continua internado nesta sexta-feira, 27, no Centro de Terapia Intensiva (CTI) do Hospital Samaritano, em Botafogo, na zona sul do Rio de Janeiro. A dosagem do medicamento que está controlando a pressão arterial foi aumentada.

Segundo a unidade, o quadro de febre diagnosticado ontem ainda está sendo investigado. Chico Anysio continua fazendo diálise, está sedado e respira com ajuda de aparelhos. O estado de saúde dele é grave e inspira cuidados.

O ator está internado desde o dia 22 de dezembro de 2011, quando foi diagnosticado com pneumonia. Não há previsão de alta.