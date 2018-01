Chico Anysio apresenta pequena melhora

SÃO PAULO - Francisco Anysio Paula Filho, conhecido como Chico Anysio, de 80 anos, permanece internado no CTI do Hospital Samaritano, em Botafogo, na zona sul do Rio de Janeiro, e apresentou pequena melhora durante visita do médico Luiz Alfredo Lamy, nesta terça-feira, 31.

Segundo boletim do hospital, o estado clínico do humorista é grave e inspira cuidados, mas ele apresenta uma discreta melhora na função renal, permanecendo sedado e respira com ajuda de aparelhos. Não há previsão de alta.

Chico Anysio deu entrada no hospital há mais de um mês, em 22 de dezembro, com pneumonia. No ano passado, o comediante chegou a passar três meses internado com problemas cardiorrespiratórios.