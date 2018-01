Chico Anysio apresenta complicação renal e pode passar por diálise

SÃO PAULO - Chico Anysio pode passar por diálise após ser diagnosticado com uma complicação renal, de acordo com boletim médico divulgado pelo Hospital Samaritano, no Rio de Janeiro, onde permanece internado desde 22 de dezembro. O humorista será examinado por um nefrologista à tarde, que vai decidir se o procedimento é necessário.

O artista permanece em estado grave no Centro de Tratamento Intensivo do hospital, sob uso de medicação para controle da pressão arterial e respirando somente com a ajuda de aparelhos. Não há previsão de alta.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Durante a internação, causada por uma pneumonia, o comediante passou por procedimentos cirúrgicos para auxílio de sua reabilitação respiratória e para retirada de uma parte de seu intestino delgado.

No ano passado, Chico Anysio chegou a passar três meses hospitalizado com problemas cardiorrespiratórios.