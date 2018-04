Chiclete com adesivo nazista é vendido em Israel Uma israelense ficou perplexa ao descobrir uma tatuagem adesiva de um soldado nazista dentro de uma embalagem de chicletes que comprou no país, informou um jornal de Israel nesta quinta-feira. "Uma surpresa espera você", dizia a embalagem, segundo o jornal Maariv. Uma foto no diário mostrou o que diz ser o adesivo de um oficial nazista com uma suástica no braço. Segundo o jornal, Orna Gutman, de 23 anos, contou a seu site NRG Maariv que a embalagem estava em árabe e inglês e que o chiclete havia sido fabricado na China. (Por Corinne Heller)