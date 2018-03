Chick Corea é outra atração de festival

Em outubro, os três tocaram juntos pela primeira vez em 20 anos no Town Hall de Nova York. Não foram apenas sidemen de James Brown - cada um desses senhores tem uma carreira discográfica, e acompanharam, nas últimas décadas, gente como Prince, Van Morrison e o Parliament-Funkadelic, entre muitos outros.

O festival, o maior da atualidade no gênero jazz, traz, além dos J.B.'s, nove outras atrações, a mais reluzente delas o pianista Chick Corea, mestre do jazz fusion.

O programa tem ainda o veterano saxofonista Charles Lloyd (um contraventor do jazz, como Sun Ra e Pharoah Sanders); a revelação do trompete Ambrose Akinmusire e seu quinteto; o projeto "cubano" do prodígio do trompete Christian Scott, Ninety Miles; o trombonista prodígio Trombone Shorty (que já veio ao País para edições do Bourbon Street Jazz Festival); o quinteto The Clayton Brothers, que concorreu ao Grammy em 2009 e 2010; e a banda Darcy James Argue's Secret Society, uma big band de 18 componentes.

Os ingressos têm preço de até R$ 120 e podem ser comprados pelo site www.viafunchal.com.br ou na bilheteria da casa (Rua Funchal, 65). Já as do Rio podem ser adquiridas em www.ingresso.com ou no Teatro Oi Casa Grande. / J.M.