Chevrolet Hall passa para a T4F O grupo Time for Fun (T4F), maior do ramo de espetáculos no País, assinou contrato de quatro anos para administrar a maior casa de shows de Belo Horizonte, o Chevrolet Hall, que pertence aos Irmãos Maristas de Minas. O contrato, que começa a vigorar hoje, inclui contratação e produção de shows nacionais e internacionais, comercialização de patrocínios, tickets, alimentos, bebidas e merchandising. A Time for Fun já administra o Credicard Hall e o Teatro Abril, em São Paulo, o Citibank Hall, no Rio de Janeiro, e o Teatro Ópera Citi, em Buenos Aires. Inaugurado em 2003, o Chevrolet Hall possui arena multiuso com capacidade para até 5.500 pessoas.