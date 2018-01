Cher admite romance com Tom Cruise na década de 80

A cantora norte-americana Cher admitiu, em uma entrevista com apresentadora de televisão Oprah Winfrey, ter mantido um romance com Tom Cruise em meados da década de 1980, quando o ator tinha 23 anos. Segundo vários meios de comunicação locais, na próxima semana, o programa da Oprah retransmitirá a entrevista, em que a diva confessa que esteve "louca por Cruise." Além disso, Cher, de 61 anos, sublinhou a "longa noite" que passou ao lado do protagonista de Missão impossível (1996). Cher, que está no meio da promoção de seu próximo espetáculo em Las Vegas, disse que os dois "poderiam ter tido um grande romance, porque eu estava louca por ele." Segundo a artista, a relação com o ator, que agora tem 45 anos, teria continuado se não fosse pelas exigências de suas respectivas carreiras. Entende-se que o romance terminou quando Cruise conheceu sua primeira esposa, Mimi Rogers, com quem esteve casado de 1987 a 1990. Posteriormente, o ganhador de três Globos de Ouro se casou com a também atriz Nicole Kidman, de quem se separou em 2001, após 11 anos de casamento. Desde 2006, o ator está casado com a atriz Katie Holmes, embora tenham crescido rumores de uma separação próxima.