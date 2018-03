Chemical Brothers tocam no Brasil A dupla de música eletrônica Chemical Brothers confirmou um show no Brasil para 30 de abril, como parte do evento carioca Chemical Music Festival, que ocorre pela primeira vez em São Paulo, na arena Maeda, em Itu, local que abrigou o Festival SWU, em outubro do ano passado. Tom Rowlands e Ed Simons estiveram no Brasil pela última vez em 2007. Os ingressos começam as ser vendidos em 11 de março. Os preços para pista comum custam de R$ 75 a R$ 115. A pista premium custa de R$ 145 a R$ 215. As entradas poderão ser compradas pelos sites www.aloingressos.com.br; www.obaobaingressos.com.br e www.ingressonaweb.com.br.