Chemical Brothers chega em novembro ao Brasil

Tom Rowlands e Ed Simons, o duo britânico que forma The Chemical Brothers, vai tocar no dia 7 de novembro no Credicard Hall, em São Paulo. A dupla traz ao país a turnê We Are the Night, seu mais recente trabalho, lançado mundialmente no dia 2 de julho. Confira o site da dupla O Chemical Brothers, formado em 1993 na cena dance de Manchester, Inglaterra, é um dos mais influentes grupos de música eletrônica do mundo. Seu estouro se deu com o chamado big beat, mas também passaram pelo hip hop, funk, house, entre outros gêneros. O disco que os projetou foi Dig Your Own Hole, de 1997. Fizeram um dos mais conhecidos hits das pistas de dança, Hey Boy, Hey Girl. O novo álbum tem participações de Ali Love na faixa-título, e mostra mais do ecletismo que se tornou sua marca registrada, como na canção meio trance The Pills Won't Help You Now.