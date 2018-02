'Cheias de Charme' rende mais um fruto à web: o clipe Vida de Patroete A Globo põe no ar hoje, na web e na TV, um novo clipe derivado de Cheias de Charme. Primeira experiência de transmídia a partir da novela, rumo à web, o videoclipe Vida de Empreguete ultrapassou a marca de 10,5 milhões de acessos. Agora, vem aí o Vida de Patroete. Para tornar o antagonismo mais divertido, o ponto de vista da excêntrica patroa, Chayenne/Cláudia Abreu, virá embalado em produção de caráter simples, quase um vídeo caseiro. No enredo, a explicação para sua existência será uma edição feita a partir das imagens das câmeras de segurança do fictício condomínio Casagrande e de celulares de personagens da trama.