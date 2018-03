Chegou a hora de Tatá Werneck e Paulinho Serra

Sob chuva ou sol escaldante, Tatá Werneck e Paulinho Serra não perdem o humor. Sem roteiro e com piadas criadas na hora, a dupla de apresentadores da MTV comanda a partir de quinta-feira, às 22h30, o Tá Quente, novo game show de verão, gravado na praia da Barra da Tijuca, no Rio.

Na atração, eles recebem convidados e pessoas da plateia para competições no palco, como uma disputa de coreografias ou uma partida de frescobol. "A gente só tem os jogos definidos, mas, às vezes, mudam. A gente veio aqui só com vontade de fazer", explica Tatá. "Trabalhamos há tanto tempo juntos, tem química, um cumplicidade de outros carnavais", completa Serra, colega de trabalho e amigo da humorista há mais de dez anos.

No ano passado, Zico Góes, diretor de programação da MTV, disse em entrevista ao Estado que, em 2013, apostaria mais fichas na dupla de VJs após a saída de Marcelo Adnet - com contrato ainda em vigor, mas que deve assinar com a Globo ainda este mês - e Dani Calabresa, contratada pela Band. Os dois, porém, evitam dizer que ganharam destaque. "Nunca tive essa ambição neste canal nem em canal nenhum. Lógico que é uma honra, mas faço com o mesmo amor e vontade sendo aposta, sendo não aposta. O Paulinho e eu fizemos teatro por 17 anos. Às vezes, tinha menos gente na plateia do que no palco e a gente fazia com o mesmo amor para um ou para mil. Meu amor pela MTV independe de quanto de status isso tem", minimiza Tatá.

"Não sei se estou à frente (dos VJs). Eu já estava fazendo muita coisa. O contrato do Adnet era de dois dias na semana e o meu, de segunda a sexta. A Dani tinha o Furo. Fui o VJ com mais horas de trabalho, ia para a reunião de roteiro, gravava o Trolalá. Não crio expectativas, faço o que estão pedindo. Estou feliz por eles. Pelo ciclo do Adnet, estava na hora de ele buscar algo diferente", analisa Paulinho, que já renovou o contrato com a emissora.

Cobiçada por outros canais, Tatá decidirá este mês se continuará na MTV. "Tanto eu quanto Paulinho, Adnet, Dani, desde 2010 recebemos proposta de todas as emissoras. E todo ano eu estudo o que é melhor. A MTV tem um peso maior na decisão porque me abriu as portas, é uma emissora em que amo trabalhar. A gente é valorizado pelo que é, não tem de se enquadrar em nada. Se eu mudar, não vai ser por uma questão financeira ou de produção. Se eu mudar, vai ser para um direcionamento de carreira diferente, trabalhar como atriz", contou ao Estado. A humorista não descarta a possibilidade de dar expediente em uma novela. "Acho que vou poder trabalhar outro tipo de humor, em outro tom. Quando fiz escola de teatro, estava ali para trabalhar como atriz", avalia.

Os dois também chamaram a atenção dos produtores de cinema. Tatá deve integrar o elenco de Os Homens São de Marte e É para Lá Que Eu Vou e Super Pai, estrelado por Rafinha Bastos. Já Paulinho participou de Mato sem Cachorro, ao lado de Bruno Gagliasso, com quem pode voltar a contracenar em Jogos Clandestinos, em que será um chefe da máfia russa. "Talvez eu tenha de rapar a cabeça. Vai ser legal."