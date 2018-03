Chega o grande dia para os fanáticos por Harry Potter

Há 100 dias eles começaram a contagem regressiva. No caso de Esther Castellano, há exatos 160. Os fãs brasileiros de Harry Potter não dormem direito há algumas semanas e quando caem no sono é com o mago que sonham. Imagine, então, como devem ter passado esta última noite. Nesta sexta, 20, às 20 horas (data e horário do lançamento oficial em todo o mundo, correspondentes à meia-noite do dia 21 na Inglaterra), serão abertas as caixas lacradas que contêm o sétimo e último livro da saga infanto-juvenil de maior fenômeno midiático, criada pela inglesa J.K. Rowling. Veja também Yes! O primeiro 'Harry Potter' é nosso! 'Harry Potter' que vaza na web é falso, diz expert Harry Potter, um dos grandes fenômenos do século Leia crítica do livro no NYT Galeria de fotos Harry Potter and the Deathly Hallows (em português, Harry Potter e as Relíquias da Morte), da editora inglesa Bloomsbury, chegou ao País no sábado. A Scholastic, que detém o direito autoral americano, enviou sua remessa ao Brasil um pouco antes, no dia 1.º de julho. No início desta semana, começaram a circular na internet fotos das supostas 784 páginas da nova obra. A crítica do The New York Times, Michiko Kakutani, chegou até a publicar um dia antes do lançamento uma análise sobre o ‘grand finale’ de Harry Potter, surpreendendo a autora J.K. Rowling. "Estou abalada com o fato de alguns jornais americanos terem decidido publicar ‘spoilers’ (do inglês spoil, estragar, no sentido de revelar fatos importantes de uma trama) em forma de críticas numa completa indiferença e desrespeito com milhões de leitores, especialmente as crianças", rebateu a criadora da série que lhe rendeu uma fortuna estimada em US$ 1 bilhão com a venda de aproximadamente 325 milhões de cópias dos seis volumes já lançados. Medidas cabíveis a americana Scholastic informou que tomará medidas legais cabíveis contra as empresas que "vazaram" cópias de uma das obras mais aguardadas de todos os tempos da literatura infanto-juvenil. Ela acusa a distribuidora Levy Home Entertainment e a loja virtual DeepDiscount.com de divulgar Harry Potter and the Deathly Hallows bem antes do dia 21, data que deveria ser oficial para o lançamento mundial. Verdadeiros, ou não, os fãs preferem ignorar tais ‘spoilers’. Quer dizer, pelo menos por enquanto, porque quando a obra for lançada oficialmente... "Daqui a uma semana você já consegue encontrar, na íntegra, todo o texto traduzido na internet. E todos concordamos que as traduções da internet são mais fiéis que a da Léia (apelido carinhoso dado à tradutora brasileira Lia Wyler)", desabafa Esther. "A Rowling criou palavras, termos próprios, diferentes sotaques para os personagens. A Lia Wyler não respeita isso ou quando traduz fica tosco. E chega até a trocar a palavra que ela mesma tinha inventado/traduzido em outros volumes da série", reclamam, em coro. O inglês dessa turma parece estar afiado: prometem não se separar do livro até ler a última linha. "Acho que vamosdemorar umas 12 horas para conseguir ler tudo", contabiliza Wendy Hamilton, de 17 anos. A curitibana fez um pacote dois-em-um": veio para a pré-estréia do quinto filme, Harry Potter e a Ordem da Fênix, há uma semana, e ficará em São Paul até terminar de ler seu livro. Wendy está hospedada na casa deIsabela Moschkovich, também de 17 anos, amiga que conheceu em fóruns virtuais potterianos. Paixão rentável Além das duas, Esther Castellano, de 17 anos, Luana Rezende de Mello, de 22, Laura Ricci, de 21, Ricardo Iannuzzi, de 16, Bárbara Martos, de 17, Vinícius Magnun, de 19, e Pedro Henrique Moreira, de 17, vêm se reunindo nos últimos meses para discutir prováveis finais para a história que encantou os quatro cantos do mundo. E quem disse que a paixão por Harry Potter não pode render frutos? Luana que o diga. "Ganhei R$ 140 mil no novo programa do Silvio Santos, chamado '21'." Foi a vizinha de Luana quem deu a dica à garota. "Daí eu me inscrevi, fiz duas entrevistas, me chamaram para participar do programa e ganhei", diz, com a simplicidade de uma garota de 20 e poucos anos. "Em dezembro, vou para os Estados Unidos trabalhar e estudar. Depois quero passear pela Europa e financiar um apartamento." Quanto ao fim da série, todos apostam - e querem! - que Harry Potter morra. "Acho que seria clichê se ele vivesse", opina Vinícius. Só não prometem conter as lágrimas quando fecharem a contracapa do livro. Programação Na Livraria Cultura do Shopping Villa-Lobos (Avenida das Nações Unidas, 4.777, tel. 11-3024-3599), onde todos esses fãs pretendem se encontrar para a "virada", uma programação extensa está agendada. No sábado, 21,, às 15h30, 17h30 e 19h30, os loucos por Potter têm a chance de participar de uma aula de poções com o temido professor Snape, de Hogwarts. Cada aula terá duração de dez minutos. Na ocasião,também haverá concurso de ‘cosplay’ para eleger a melhor atuação e figurino inspirados nos personagens da série - podem participar adultos e crianças e vão levar o tão cobiçado livro, além de um vale de R$ 100 da Livraria Cultura. Os vencedores serão anunciados logo após a apresentação do coral Harry Potter, que cantará duas músicas-tema da série de livros. Às 20 horas será revelado o que tem dentro de um "misterioso" amuleto,exibido na loja desde o último sábado: um exemplar de "Harry Potter and the Deathly Hallows", o sétimo e último livro da saga do jovem bruxo. Já na Livraria Saraiva do MorumbiShopping (Av. Roque Petroni Jr., 1.089, tel. 11-5181-7574), a partir das 16 horas de amanhã, haverá Torneio de Wii do game Harry Potter, Quiz Sabe Tudo, coquetel com direito a feijões mágicos, sapos de chocolate caldeirão esfumaçante e muita cerveja amanteigada, a bebida preferida de Harry Potter e seu amigo Rony Weasley. Durante todo o evento será exibida uma edição com as melhores cenas dos filmes do bruxo e sua turma.