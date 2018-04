Chega o dia de leiloar guitarra de Bono doada ao Fome Zero

O leilão das guitarras doadas ao Fome Zero por Bono Vox, líder da banda irlandesa U2, e pelo jazzista George Benson será realizado nesta quinta-feira, 2, às 20 horas, no Pavilhão da Bienal, no Parque do Ibirapuera, em São Paulo. Serão leiloadas também 16 peças de arte. O leilão faz parte de um acordo de cooperação assinado entre o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp). A venda pública dos objetos ocorre dentro da programação da 1.ª Mostra Sistema Fiesp de Responsabilidade Socioambiental. Durante a mostra, que segue até sábado, diversas empresas apresentarão projetos nas áreas sociais que contam com investimentos privados. O dinheiro arrecadado com o leilão das guitarras e das obras de arte será destinado à construção de cisternas, tanques que têm capacidade para armazenar até 16 mil litros de água da chuva destinados a famílias de baixa renda que vivem na região do semi-arido brasileiro. O lance inicial para cada uma das peças de arte foi definido tendo como parâmetro o valor da construção de uma cisterna, R$ 1.400. Já os instrumentos musicais têm o valor atrelado à construção de 10 tanques, ou seja, R$ 14 mil.