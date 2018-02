Chega hoje às bancas DVD especial MPB - Gilberto Gil Considerado um dos melhores shows da série Acústico MTV, o especial de Gilberto Gil de 1994 é mais um número dos encartes especiais de MPB do jornal O Estado de S. Paulo, que chega às bancas hoje. Um dos principais artífices do tropicalismo, movimento que brigou pela eletrificação da MPB, Gil experimentava um retorno ao coté básico de voz e violão. Foi gravado em 18 de janeiro de 1994, no Estúdio Frame, em São Paulo. O DVD traz 19 músicas, entre elas Refazenda, Drão, Aquele Abraço, Expresso 2222, Toda Menina Baiana, Realce, Esotérico, Sítio do Pica-Pau Amarelo, Palco e Parabolicamará, uma das que tiveram uma releitura do artista. Gil organizou o show como uma biografia musical, partindo de canções mais remotas, como Beira-Mar, dele e de Caetano, gravada em 1966, até A Novidade, dele para os Paralamas do Sucesso, de 1986. O Acústico vendeu mais de 100 mil cópias só nos primeiros seis meses. O show foi dirigido por Lucas Bambozzi e Rodrigo Carelli. Na banda, Arthur Maia (baixo), Jorge Gomes (bateria e bandolim), Celso Fonseca (violões), Marcos Suzano (percussão) e Lucas Sant''Ana (flautas).