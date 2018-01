'Chega de Saudade' sai em CD na Inglaterra

Além das 12 faixas do álbum original - "Bim Bom" incluído, naturalmente -, o CD contém outras três preciosidades: "A Felicidade" e "O Nosso Amor" (ambas de Antonio Carlos Jobim e Vinicius de Moraes) e "Manhã de Carnaval" (Luiz Bonfá/Antonio Maria). São gravações que só saíram em dois singles de 78 RPM e num raríssimo compacto duplo com as músicas para o filme "Orfeu do Carnaval".

Além dessas, há outras faixas-bônus no CD, que têm afinidade com o disco, o estilo e o repertório de João, como "Hô-Bá-Lá-Lá" e "Minha Saudade" (dele e Donato) interpretadas por Elizeth Cardoso, Os Cariocas, Alaíde Costa, João Donato, Bola Sete e outros.

As faixas dos três primeiros LPs de João Gilberto foram reunidas de forma aleatória no CD "O Mito", de 1992, à revelia do cantor - da mesma maneira como "A Felicidade" e "O Nosso Amor" foram transformadas num medley para poder caber no álbum.

Por conta disso e por adulterações na masterização (como a inclusão de ecos inexistentes nas gravações originais), João moveu uma ação contra a gravadora EMI, que detém os direitos sobre os fonogramas da Odeon. A pendenga perdura até hoje e por conta disso aqueles três discos fundamentais - "Chega de Saudade" (1959), "O Amor, o Sorriso e a Flor" (1960) e "João Gilberto" (1961) - não podem ser reeditados em CD. Esse lançamento britânico, segundo a assessoria da EMI no Brasil, não é oficial e a gravadora "já acionou seus advogados para tomar as medidas cabíveis". As informações são do Jornal da Tarde.