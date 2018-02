Chega às lojas o DVD Doces Bárbaros do 'Caderno 2' Chega hoje às bancas mais um número dos encartes especiais de MPB, produzidos pela equipe do Caderno 2, do jornal O Estado de S. Paulo, acompanhado de DVD, pelo preço de R$ 14,90. Desta vez, o tema é o quarteto de baianos Doces Bárbaros. Caetano Veloso, Maria Bethânia, Gal Costa e Gilberto Gil são retratados em DVD pelo cineasta Andrucha Waddington, no documentário Outros (Doces) Bárbaros. Já foram lançados guias dedicados a Elis Regina, Maria Bethânia, Gal Costa e Toquinho. Os próximos da série são Gilberto Gil (terça, dia 11), Oswaldo Montenegro (sexta, dia 14) e Família Caymmi (18/12). Os assinantes do Estado em São Paulo, Rio, Paraná, Santa Catarina, Distrito Federal e Minas têm desconto de 20% para adquirir a coleção. As demais localidades precisam consultar os preços no Portal do Assinante (www.assinante.estadao.com.br). Bem-sucedidos em suas carreiras individuais, os quatro baianos fizeram um show na Praia de Copacabana, quatro dias antes de se apresentarem no Parque do Ibirapuera, em São Paulo, no dia 7 de dezembro de 2002. Choveu muito naquela tarde de sábado, mas nada estragou a festa da platéia paulistana e dos baianos. "O público de São Paulo estava alegríssimo, era evidente, fiquei comovido com aquilo", disse Gil na ponte aérea para o Rio, cena registrada no documentário que o Estado disponibiliza nas bancas a partir de hoje. "O público de São Paulo foi o grande show. Nós nos alegramos, mas o público de São Paulo deu o show", acrescentou Caetano. Quando entrou no palco cantando Agora não pergunto mais aonde vai a estrada, Bethânia disse que sentiu algo parecido com a maneira de dizer ''sou livre'' no primeiro encontro dos Doces Bárbaros, em 1976. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo