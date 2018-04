Chega às lojas DVD de 'The Beast', com Patrick Swayze Chega hoje às lojas brasileiras o DVD da 1ª e única temporada da série "The Beast", que estreou em janeiro e terminou em junho. "The Beast" foi o último trabalho de Swayze na TV e acabou cancelado por causa do baixo ibope. O seriado era exibido pelo canal pago A&E e o ator vivia um dos protagonistas, o veterano do FBI Charles Barker. Vincent Angell, o mesmo de "Cold Case" e "24 Horas", assinava a trama.