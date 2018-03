Chega às lojas DVD da minissérie 'Maysa'

Nele, há várias imagens da Maysa real, gravações de seu cotidiano, como cenas de seu casamento com André Matarazzo e da relação com o filho, além de musicais, é claro, muitos musicais. Há também imagens de alguns dos shows internacionais da cantora e uma entrevista.

Entre os extras estão ainda uma espécie de diário de bordo de Jayme Monjardim e takes dos bastidores da minissérie. No making of dos musicais - a melhor parte da produção - são impressionantes os cuidados com figurino e maquiagem da atriz protagonista, Larissa Maciel, e o tratamento de fotografia do craque Afonso Beato.

Criticada por romancear demais a conturbada vida da cantora, Maysa encantou o público e revelou fatos curiosos sobre a musa da fossa. Olhar de um filho sobre a mãe diva incompreendida? Pode ser, mas vale pela riqueza de detalhes da produção, pelo cuidado com as imagens, resgate musical e pelo dramalhão mexicano que foi a vida real dessa grande mulher. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.