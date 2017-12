Chega às livrarias <i>Mulheres de Cabul</i>, de Harriet Logan Acostumada a captar muita tristeza, alguma felicidade e restos de esperança nos olhos de mulheres ao redor do mundo, sejam elas enfermeiras de pacientes terminais, prostitutas ou vítimas da aids, foi na Cabul sob o regime Taleban que a fotógrafa inglesa Harriet Logan encontrou a personagem que mais marcaria sua vida. Zargoona chegou a lecionar física na Escola Politécnica da capital do Afeganistão, antes de os talebans tomarem conta do país em 1997. "Quando eles anunciaram tudo o que não poderíamos mais fazer, eu não consegui acreditar no que ouvia. Depois, comecei a chorar", contou ela para Harriet, quando as duas se encontraram pela primeira vez. O relato é um de tantos estarrecedores colhidos pela fotógrafa e reproduzidos no livro Mulheres de Cabul (Geração Editorial, R$ 29,90,128 págs.), que acaba de chegar às livrarias brasileiras. Harriet esteve duas vezes em Cabul, em 1997, logo após a instalação do regime fundamentalista, e em 2001, enviada pela London Sunday Times Magazine. Quando reencontrou Zargoona, ela parecia ainda mais pobre e fragilizada, a imagem da professora de física se esvaindo. "Eu nunca havia conhecido alguém tão destruído emocionalmente quanto ela. E quando a reencontrei em 2001, ela imediatamente começou a chorar, como fizera em 1997. Estava morrendo de câncer. Teve uma vida difícil, tão triste", explica Harriet que, nesta entrevista, conta como conseguiu furar a couraça das burcas para ouvir e fotografar as mulheres afegãs. De todas as histórias que você conta em Mulheres de Cabul, qual mais a impressionou? A mais triste, com certeza é a de Zargoona. Quando a encontrei pela primeira vez, ela vivia num quarto pequeno e gelado. Foi morar ali com a família, depois de perder a casa e o emprego de professora por causa do Taleban. Ela estava tentando sustentar o filho sem ter absolutamente nada e estava desesperada. Eu me lembro de sentar com ela e meu tradutor no chão daquele quarto frio, e no momento em que ela começou a falar, começou também a chorar. Chorou o tempo todo. Você fica se sentindo impotente diante de uma situação como a dela, fica querendo de todo o jeito ajudar. E quando eu a reencontrei em 2001, ela imediatamente começou a chorar de novo. Estava morrendo de câncer. Que vida terrível, muito triste. Como conseguiu contactar essas mulheres? Eu ouvi falar delas por meio da Parsa (Psysiotherapy and Rehabilitation Support for Afghanistan), um grupo de mulheres que presta ajuda à população dali e que me ajudou a fazer meu trabalho em Cabul. O risco que as entrevistadas correram ao se deixarem fotografar foi imenso, porque o Taleban classificou a fotografia como uma forma de idolatria, e a proibiu. Mas elas estavam dispostas a assumir o risco, por acreditar que o mundo precisava saber o que estava acontecendo com elas. Vítimas do HIV, prostitutas, enfermeiras, mulheres de Cabul. Posso dizer que você é uma especialista em mulheres? Acho que fiz tantos trabalhos relacionados a mulheres justamente porque não me vejo, de forma alguma, como uma feminista. Sempre fui muito destemida, nunca me preocupei com situações de risco, porque realmente acredito que posso fazer diferença com minhas fotos, fazer as pessoas olharem os problemas sob o ponto de vista do outro. Algumas vezes, eu acho que isso é verdade, e que eu mudei certas coisas e que ao menos por alguns momentos fiz alguém parar e pensar depois de olhar uma fotografia. Acho que é isso que meu trabalho significa. Tenho muita sorte de trabalhar para a revista do Sunday Times, um lugar excelente para tornar esse trabalho visto. Seu livro termina com uma foto de uma bandeira americana nas mãos de um morador de Cabul. Como avalia a presença dos Estados Unidos no Afeganistão? Fico muito preocupada com a presença dos americanos em Cabul. Temo que aconteça ali a mesma coisa que aconteceu na Somália depois da operação de restauração da paz, que tudo saia do controle de novo. Não sei mesmo que resposta dar a você. Sei que é importante que não saiamos do Afeganistão, mas vejo com certo cinismo as razões de nosso envolvimento na política local. Se não tivesse havido o 11 de Setembro, nós nunca nos preocuparíamos com o Afeganistão e o regime opressivo do Taleban não estaríamos interessados em tentar ajudar o povo dali. E agora que olhamos para eles como terroristas, a situação não melhorou. Fico preocupada com a maneira como a nação islâmica está sendo demonizada pelo Ocidente, e o mundo ainda terá um alto preço a pagar pela ruptura entre Ocidente e Oriente.