Chega aos palcos a peça 'Nunca Ninguém me Disse Eu te Amo'

Laís Correa interpreta uma executiva bem-sucedida até o dia em que sofre a famosa "puxada de tapete". Sob o impacto emocional da demissão tem uma conversa bem especial com sua assistente vivida por Silvia Moreira. Os estafados do mundo empresarial são os personagens de Nunca Ninguém me Disse Eu te Amo que estréia nesta sexta-feira, 17, na Sala Experimental do Teatro Augusta. O texto de Franz Keppler tem direção de Flávio Faustinoni. Toda a ação se passa em tempo real, durante aquela 1 hora em que a executiva arruma sua mesa para deixar a empresa. Nesse tempo, ela questiona as decisões que tomou na vida, sobretudo o fato de ter investido todas as suas energias em ganhar dinheiro e ter poder, deixando de lado aspectos afetivos, solidários e humanos bem mais importantes. O que ela tenta fazer, nesse curto e intenso período de conversa franca, é convencer sua assistente a salvar-se, a seguir outros rumos. A julgar pelo texto, a discussão se dá no campo do individual, da intimidade entre duas mulheres, que introjetaram de forma bastante passiva os parâmetros de eficiência corporativa sem se darem conta de seu papel na engrenagem do poder. Seria talvez pedir demais nesse momento de pura descarga emocional. Nunca Ninguém me Disse Eu te Amo. 60 min. 14 anos. Teatro Augusta - Sala Experimental (60 lug.). Rua Augusta, 943, 3151-4141. 6.ª, 21h30; sáb., 21 h; dom., 19 h. R$ 30. Até 7/10