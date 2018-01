Chega aos cinemas hoje 'O Segredo dos Seus Olhos' Dos dois filmes latino-americanos indicados neste ano ao Oscar de Melhor Filme Estrangeiro, o argentino "O Segredo dos Seus Olhos", que estreia hoje, ao contrário do peruano "O Leite da Amargura" (La Teta Asustada), tem boas chances de levar o prêmio. O longa foi sucesso de público e crítica na Argentina, com quase 3 milhões de espectadores, uma das maiores bilheterias do país, número que impressionou até mesmo o diretor Juan José Campanella (de "O Filho da Noiva", 2001).