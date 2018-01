Chega aos cinemas drama adolescente 'Deixa Ela Entrar'

Dirigido por Tomas Alfredson e adaptado do romance Lät den rätte komma in (Deixe a pessoa certa entrar, em tradução livre), do escritor sueco John Ajvide Lindqvist, o filme se passa na década de 80, em um bairro operário na periferia de Estocolmo.

Lá vive Oskar, que nutre uma vontade reprimida de se vingar dos colegas de escola que o humilham e esconde dos pais os machucados causados pelas agressões. Em uma noite, Eli, que acabou de se mudar para o prédio, vai ao playground encontrá-lo. Daí, surge a amizade e, logo, o garoto percebe que a menina não é normal, já que só aparece à noite e não sente frio. Mas essa temática vampiresca acaba sendo bem dissolvida no enredo.

O senhor que mora no apartamento com Eli não parece ser seu pai biológico e, sim, um outro garoto (que obviamente cresceu) e resolveu se ?casar? com ela depois de ter se apaixonado pela menina quando criança. Este suposto pai, que não é vampiro, é responsável por matar a esmo pessoas nas ruas e extrair seu sangue para alimentar a garota. Quando não consegue (e isso acontece muitas vezes), Eli é obrigada a caçar o próprio alimento, ou seja, sangue humano.

Medos de cruz e alho (tradicionais armas contra vampiros) nem são citados na história. A única coisa que é mantida do folclore é que Eli não pode se expor ao sol e só entra na casa de um desconhecido se for convidada. Daí o título do filme: "Deixa Ela Entrar". As informações são do Jornal da Tarde.